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"تيك توك" يزيل 340 ألف مقطع مضلل حول الانتخابات اﻷمريكية

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"تيك توك" يزيل 340 ألف مقطع فيديو مضلل حول الانتخابات اﻷمريكية "تيك توك" يزيل 340 ألف مقطع مضلل حول الانتخابات اﻷمريكية

مصراوي Masrawy

11:52 م الأربعاء 24 فبراير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أزالت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" رائدة منصات مشاركة محتوى الفيديو عبر الهواتف الذكية، أكثر من 340 ألف مقطع في الولايات المتحدة لخرقها قواعد منصتها الشهيرة بشأن التضليل الانتخابي أو التلاعب أو المعلومات المضللة، وفقًا لتقرير الشفافية الصادر اليوم الأربعاء، والذي يغطي المحتوى على المنصة بدءًا من النصف الثاني من العام الماضي.

وقال مايكل بيكرمان نائب رئيس "تيك توك" في بيان اليوم، إن منصة "تيك توك" هي مجتمع عالمي متنوع يغذيه التعبير الإبداعي، إننا نعمل على الحفاظ على بيئة يشعر فيها الجميع بالأمان لكي يبدع ويكتشف المجتمع ويكون مستمتعا بوقته، موضحًا"نحن ملتزمون بالشفافية بشأن كيفية الحفاظ على منصتنا آمنة، لأن ذلك يساعد على بناء الثقة والتفاهم مع مجتمعنا".

وكانت "تيك توك" أعلنت، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية اﻷمريكية لعام 2020، أنها ستتعاون مع منظمات التحقق من الحقائق كجزء من جهد أوسع لمكافحة المعلومات المضللة بشأن الانتخابات اﻷمريكية وفيروس كورونا المستجد على المنصة، وتعرضت "تيك توك" في ذلك الوقت لضغوط هائلة من قبل إدارة الرئيس دونالد والمشرعين بسبب علاقاتها المزعومة مع الصينية.

وكانت شركتا مايكروسوفت وأوراكل اﻷمريكيتان، من بين بعض الشركات التي تقدمت بعطاءات لتملك شركة "تيك توك" من الشركة اﻷم "بايت دانس"، وهي شركة صينية، ولا تزال الصفقة النهائية بين "أوراكل" و"تيك توك" معلقة حتى اﻵن.

كما أعلنت "تيك توك" أنه تمت إزالة أكثر من 441 ألف مقطع فيديو من خوارزمية توصية المحتوى على المنصة، لنشر معلومات مضللة، وكذلك مليونا و750 ألف حساب تم استغلالها في العمل بشكل آلي طوال فترة انتخابات الرئاسة الرئاسية 2020 في الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

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