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البيت الأبيض: توفير 25 مليون قناع للمراكز الطبية ومخازن توزيع الغذاء

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البيت الأبيض: توفير 25 مليون قناع للمراكز الطبية ومخازن توزيع الغذاء البيت الأبيض: توفير 25 مليون قناع للمراكز الطبية ومخازن توزيع الغذاء

مصراوي Masrawy

11:49 م الأربعاء 24 فبراير 2021


الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستوفر هذا الربيع نحو 25 مليون قناع للمراكز الطبية، ومخازن توزيع الغذاء.
ذكر بيان للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء نقلته قناة "الحرة"، أن الإدارة الأمريكية ستوفر 25 مليون قناع لـ 1300 مركز صحي في جميع أنحاء البلاد، بجانب 60 ألفا من مخازن الطعام الخيرية، ومن المتوقع أن تصل الأقنعة إلى ما بين 12 مليون إلى 15 مليون أمريكي.

وفي الوقت الذي توصي فيه السلطات الأمريكية بارتداء الأقنعة كإجراء احترازي يساعد في بطء انتشار ، يقول البيت الأبيض إن الأسر الأمريكية ذات الدخل المنخفض، لا تستطيع الحصول على الأقنعة.

وكان بايدن أصدر قرارًا بإلزامية ارتداء الأقنعة الطبية والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، بعد وصوله إلى البيت الأبيض مباشرة في يناير الماضي.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمرًا باستخدام أقنعة الوجه في جميع أشكال وسائل المواصلات العامة تقريبًا.

يذكر أن الأمريكية أعلنت أن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا ستكون جاهزة للتوزيع "الأسبوع المقبل" في الولايات المتحدة في حال حصل على ترخيص عاجل في الأيام المقبلة.

وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا جراء الوباء إذ سجلت 502,681 وفاة من أصل 28,261,619 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2,486,116 شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019.

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