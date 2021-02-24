‏البيت الأبيض: استمرار حالة الطوارئ الوطنية بسبب جائحة كورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلن البيت الأبيض بشكل رسمي استمرار حالة الطواريء الوطنية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد والتي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض أعلن رسميًا استمرار حالة الطوارئ الوطنية. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعلنت حالة الطوارئ الوطنية العام الماضي في 13 مارس 2020.

وقال البيت الأبيض أن جائحة كورونا لا تزال تسبب مخاطر كبيرة على الصحة العامة وسلامة الأمة" ، مضيفًا أن الإعلان "يجب أن يظل ساريًا بعد 1 مارس 2021".