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‏البيت الأبيض: استمرار حالة الطوارئ الوطنية بسبب جائحة كورونا

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‏البيت الأبيض: استمرار حالة الطوارئ الوطنية بسبب جائحة كورونا ‏البيت الأبيض: استمرار حالة الطوارئ الوطنية بسبب جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

11:38 م الأربعاء 24 فبراير 2021

وكالات

أعلن البيت الأبيض بشكل رسمي استمرار حالة الطواريء الوطنية المتعلقة بانتشار المستجد والتي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة.

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض أعلن رسميًا استمرار حالة الطوارئ الوطنية. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد أعلنت حالة الطوارئ الوطنية العام الماضي في 13 مارس 2020.

وقال البيت الأبيض أن جائحة كورونا لا تزال تسبب مخاطر كبيرة على الصحة العامة وسلامة الأمة" ، مضيفًا أن الإعلان "يجب أن يظل ساريًا بعد 1 مارس 2021".

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