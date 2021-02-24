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القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه منحة اجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالسويس

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القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه منحة اجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالسويس القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه منحة اجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالسويس

مصراوي Masrawy

11:25 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 389 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 53 شابا من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1030 باحثا عن عمل، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا فقد بدأت المديرية في صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 2714 عاملاً من المسجلين بالوحدة بإجمالي مليون و357 ألف جنيه.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، أن المديرية استخرجت 575 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال إنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 65 شكوى فردية، تم تسوية 14 منها ودياً، وتحويل 19 للمحكمة العمالية، و32 تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 16 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية، و33 شكوى عادية.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 171 منشأة، وتحرير 26 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 21 حملة تفتيش، والتفتيش على 16 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، لم يسفر عن مخالفات.​

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