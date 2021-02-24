مساعد وزير قطاع الأعمال العام: لدينا خطة تطوير من 3 محاور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب- نشأت علي:

قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، خلال كلمتها اليوم، باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، لاستعراض الجزء الخاص ببيان وزارة قطاع الأعمال فيما يخص اللجنة، إن الوزارة أعدت خطة للتطوير، شملت ثلاث محاور من ضمنها الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وتتضمن هذه الخطة إصلاح تنظيمي وتشريعي يتيح الحوكمة والشفافية ومراجعة الإدارة والعاملين وتقييم أدائهم، وتمكن الوزارة والدولة من متابعة الخطط التي تتم على أرض الواقع، وحسن إدارة الشركات والأصول بشكل أمثل، وبالتالي يمكن من خلالها التصرف في الأصول.

وأوضحت تمكن الوزارة من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، بعد تراكمها لأكثر من ربع قرن، وذلك من خلال المبادلة أراضٍ غير مستغلة بالكامل أو غير مستغلة بالشكل الأمثل.

وأكدت، على أن التطوير إلزامي لتعزيز الاستثمارات والحفاظ على أموال المستثمرين، حيث بدأت الوزارة عقد دراسات تحليلية في القطاعات المختلفة لتحديد نقاط القوة والضعف قبل الانطلاق في المشروعات.

وتابعت مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات: خسارة شركة قطاع عام أو 2 مش مشكلة طالما فيه مستقبل واعد وسوق يستوعب إنتاج الشركة في المستقبل القريب، ولكن المشكلة في عدم وجود جدوى، وهنا يتطلب ذلك خطة لدمج الشركة حرصا على أموال المستثمر.