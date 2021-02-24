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رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس

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رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس

مصراوي Masrawy

11:12 م الأربعاء 24 فبراير 2021

طرابلس - (د ب أ)

قال عضو مكتب الإعلام الخاص بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد المصراتي، اليوم الأربعاء، إن رئيس عبد الحميد الدبيبة سيقوم بتسمية حكومته غدًا الخميس.

وأوضح المصراتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "الدبيبة سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في طرابلس مساء الخميس من أجل الإعلان عن الحكومة".

ومن المنتظر أن يتم تقديم الحكومة لمجلس النواب من أجل منح الثقة بها.

وبحسب برنامج بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (التي سيرت الحوار الليبي)، ففي حال فشل مجلس النواب في منح الثقة؛ سيحال الأمر لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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