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مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا

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مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا

مصراوي Masrawy

10:52 م الأربعاء 24 فبراير 2021

- (أ ش أ)

أجري المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلي ليبيا يان كوبيش، ناقشا خلاله قضايا هامة تتعلق بالوضع في ليبيا وما حولها.

ذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أن الطرفين أكدا خلال الاتصال الهاتفي، أهمية تكثيف وتنسيق الجهود الدولية بمساعدة الدور المحوري للأمم المتحدة من أجل التوصل إلي تسوية الأزمة الليبية على أساس مبادئ احترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها.

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