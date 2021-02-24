"اليونيسف": الكوليرا تقتل 55 شخصًا شمال موزمبيق

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موزمبيق - (أ ش أ)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الأربعاء، أن 55 شخصًا ماتوا بسبب وباء الكوليرا في شمال موزمبيق منذ بداية العام.

وأكدت "يونيسيف" أنه تم تسجيل ما يقرب من 5000 حالة إصابة بالمرض بين مئات الآلاف من النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم والبحث عن ملجأ لدى الأقارب أو في المخيمات.

وقال دانيال تيم المتحدث باسم اليونيسف في موزمبيق: "الوضع ليس جيدًا. مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي غير كافية وتحتاج إلى تعزيز فوري"، موضحًا أن المنظمة الأممية تعتبر أن الأولوية القصوى توجه للناجين من العنف وهم الآن "معرضون لخطر الإصابة بالعدوى المرتبطة بسوء معالجة مياه الصرف الصحي.

في عام 2019، أكدت موزمبيق وجود أكثر من 3100 حالة إصابة بالكوليرا بعد بداية إعصار إيداي، ونفذت البلاد حملة تطعيم في مدينة بيرا التي ضربتها العاصفة بعد أن تسلمت ما يقرب من 900 ألف جرعة تحصين.