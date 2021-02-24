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"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

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"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية "مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية
ضمن مسابقة إحسان الذي أعلنت "الصحة" نتائجها اليوم

حقق مستشفى الخاصرة العام المركز الأول في مسار الجائزة للمنشآت الإيجابية على مستوى مستشفيات المملكة، وذلك ضمن مسابقة إحسان للتميز في تجربة المريض لعام 2020م والتي أعلن نتائجها والفائزين فيها وزير الصحة د. توفيق الربيعة أمس .

وقال مدير المستشفى حمود بن مرزوق المرشدي إن هذا الإنجاز جاء بعد توفيق الله أولاً ثم بدعم سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ومدير إدارة تجربة المريض عادل الحربي، ولما يولونه من متابعة مستمرة في سبيل رفع مستوى الخدمة الصحية.

وأشاد "المرشدي" بالدور الإيجابي الذي يبذله كل فريق العمل بمستشفى الخاصرة لتجاوز جميع الصعوبات لتحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين التي ستُسهم -بإذن الله- في تعزيز مفهوم تجربة المريض. كما تقدم بالتهنئة للفائزين بالجائزة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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