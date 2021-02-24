علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده

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مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

أحيا علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده.

وكتب علاء في تغريدة له على موقع تويتر: ‏الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".



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ويوافق اليوم الأربعاء 25 فبراير، الذكرى الأولى لوفاة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما والذي توفي بمستشفى الجلاء العسكري.