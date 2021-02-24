علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده

مصراوي Masrawy
11:06 م الأربعاء 24 فبراير 2021
كتب- يوسف عفيفي:
أحيا علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده.
وكتب علاء في تغريدة له على موقع تويتر: الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".
ويوافق اليوم الأربعاء 25 فبراير، الذكرى الأولى لوفاة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما والذي توفي بمستشفى الجلاء العسكري.