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ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها

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ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها

ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة العشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختار الفريق الفني في الرابطة والتي يضم في عضويتها كلٌ من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير هدف الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب وهدف نعيم السليتي لاعب الاتفاق.

وينافس على الجائزة أيضًا الهدف الثاني للمحترف المغربي كريم البركاوي لاعب الرائد الذي سجله بمرمى أبها، علمًا بأن اللاعب تمكن من تسجيل هدفين متتاليين لفريقه الأول كان من علامة الجزاء.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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