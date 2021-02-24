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صور.. مطار الأقصر يحتفل باستقبال أولى رحلات "العربية للطيران"

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صور.. مطار الأقصر يحتفل باستقبال أولى رحلات "العربية للطيران" صور.. مطار الأقصر يحتفل باستقبال أولى رحلات "العربية للطيران"

مصراوي Masrawy

10:48 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

احتفل مطار الأقصر الدولي، باستقبال أولى رحلات الشركة الإماراتية "العربية للطيران"، والتي تسيرها الشركة من الشارقة إلى الأقصر، وذلك ضمن خطة تنشيط الرحلات للمطارات الداخلية وتنشيط حركة السياحة والركاب.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات: أعدت سلطات المطار احتفالا لاستقبال الطائرة بمدافع المياه وهو التقليد المتبع في افتتاح الخطوط الجديدة، وأشرف فريق من العلاقات العامة على استقبال ركاب الرحلة، والمساعدة على إنهاء إجراءات وصولهم، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي .

وأضافت المصادر: كان في استقبال الطائرة من شركة للطيران للخدمات الأرضيه، نانسي عمر مدير عام العقود والاتفاقيات، وعبدالله عبده مدير الخدمات الأرضية، حيث ستقدم الشركة الخدمات لطائرات الشركة الإماراتية داخل المطار.

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