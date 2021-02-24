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صور.. إقامة عزاء البرلماني محمد العقاد بمشاركة نواب سابقين

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صور.. إقامة عزاء البرلماني محمد العقاد بمشاركة نواب سابقين صور.. إقامة عزاء البرلماني محمد العقاد بمشاركة نواب سابقين

مصراوي Masrawy

10:47 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:

شارك النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب السابق، في عزاء البرلماني السابق الراحل محمد العقاد، والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء.

وقال طلعت، عبر حسابه على فيسبوك: "عزاء النائب السابق محمد العقاد.. رافقته 5 سنوات تحت قبة البرلمان، زميلًا عزيزًا وصديقًا مخلصًا.. واليوم أذهب لتقديم واجب العزاء في وفاته.. أحزننا فراقك يا عقاد.. اللهم ارحمه وألهم ذويه الصبر والسلوان".

وشارك في تقديم واجب العزاء مجموعة من نواب البرلمان السابقين من زملاء النائب الراحل.

وكانت جنازة النائب السابق محمد العقاد قد شيعت الاثنين الماضي من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة وأهل الراحل.​

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