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شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

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شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

مصراوي Masrawy

10:39 م الأربعاء 24 فبراير 2021


كتب- أحمد جمعة:

اتفقت شركة برايم سبيد للخدمات الطبية مع على وضع على قائمة أولوياتها في توفير لقاح سبوتنيك، لمعالجة .

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على توفير نحو 10 ملايين جرعة مبدئيا لتكون تحت تصرف الجهات المسئولة في مصر.

وأشادت الشركة بالمجهود الكبير لهيئة الدواء والجهات المصرية لتوفير اللقاح وبالتعاون من جانب مسئولي الصندوق السيادي الروسي للاستثمار.

واعتمدت هيئة الدواء المصرية اللقاح الروسي سبوتنيك، وتم إصدار تصريح الاستخدام الطارئ بعد الدراسات في الأشهر السابقة وبناءً على دراسةِ المستحضر من هيئة الدواء للملف المقدم.

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