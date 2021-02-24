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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبيد:

قال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية اجتازت تفتيشات تجديد شهادات الأيزو، للعام الثالث عشر على التوالي دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، من خلال تحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات (ISO 9001-2015 / 14001-2015 / 45001-2018)، الخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية، وذلك بعد التفتيش، الذي تم بواسطة وفد من شركة (GIC EGYPT) المتخصصة في مجالات الجودة.

ووجه رشدي التهنئة للعاملين بالشركة علي تجديد اعتماد الأيزو دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، مؤكدا على حرص جميع شركات مصر للطيران على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وتأتي في مقدمة أولوياتهم تحت أي ظروف، بل وأدت جائحة كورونا إلى مضاعفة حجم الاهتمام بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.

وبدوره، أضاف الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عقب الاجتماع الذي انعقد لمناقشة التقرير النهائي الخاص بتجديد شهادات الأيزو، أن الشركة اجتازت جميع المراجعات التي أجراها الوفد على العديد من القطاعات الهامة بالشركة، لتحصل بذلك على تجديد اعتماد شهادات الأيزو دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق.

وأكد على أن تجديد الشهادات للمرة الثالثة عشر على التوالي يُعد إثباتاً على الجهود التي تبذلها الشركة الوطنية في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه أعرب الطيار حسن منير مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن سعادته باجتياز الشركة لشهادات الأيزو وعلى متابعة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، والتي أدت إلى النتائج الإيجابية والتطور السريع على جميع الأصعدة.

كما قدم منير بالإنابة عن قيادات مصر للطيران الشكر لكل فرق العمل على جهودهم المشرفة وأدائهم الرائع وعلى التطور السريع في نظم الأداء والتي أدت إلى رضاء الوفد على جميع أساليب الأداء والمتطلبات والحصول على تجديد الاعتماد.

وتم إجراء المراجعة عن طريق التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات للمواصفات القياسية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للسلامة والجودة والقياسات وجميع القطاعات والإدارات العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وهو ما أشاد به مفتشو شركة (GIC EGYPT).

ويأتي اجتياز مصر للطيران لهذا التفتيش كأحد أهم خطوات تأكيد مكانة الشركة الوطنية كشركة طيران كبري رائدة في مجال تطبيق كافة إجراءات السلامة ومعايير الجودة القياسية الدولية.