واشنطن: لن نرفع العقوبات عن طهران قبل التزامها بـ"النووي".. وصبرنا له حدود

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"الخارجية" أكدت أن أمريكا تهدف إلى تقييد قدرة إيران على حيازة سلاح نووي

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن ترفع أي عقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووي، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن صبر واشنطن على طهران له حدود، موضحة أن أميركا تهدف لتقييد قدرة إيران على حيازة سلاح نووي.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد أكدت الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة لن تتخذ خطوات إضافية بشأن الاتفاق النووي وننتظر المباحثات المقررة ضمن مجموعة الدول الموقعة عليه.



وأضافت: "بيان الاتحاد الأوروبي يدعو للانخراط في مشاورات دبلوماسية ولننتظر ردَّ الإيرانيين على هذه الدعوة".

وتابعت ساكي القول: "سياستنا تجاه إيران ينبغي أن تكون محل إجماع داخلي وسنتشاور مع الكونغرس بشأن خطواتنا المقبلة".

وبحسب ساكي فإن "الدبلوماسية هي السبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن اتخاذ خطوات خارج هذا الإطار خيار مطروح".

وقالت "ساكي" للصحافيين، الجمعة الماضية، إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ودعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى ضرورة التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

