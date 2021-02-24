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أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن قطاع السوبر ماركت والبقالات قطاع فيه رزق وخير كبير لو أداره السعوديون، وعلى شبابنا ألا يرفض العمل في هذا القطاع. مشيرًا إلى أنه خلال يومين سيصدر قرار بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، علق "العرفج" بأنه حصريًّا لبرنامج ‫يا هلا بالعرفج سيصدر خلال اليومَين المقبلَين قرار بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت، مؤكدًا أنه قطاع جدير بأن يلتفت إليه الشباب السعودي.

كما علق "العرفج" على إطلاق مشروع ‫شركة السودة للتطوير، باستثمارات تقدر بـ 11 مليار ريال لتطوير السياحة في منطقة ‫عسير. مؤكدًا بالقول: "ما عاد في (شويتين) ولا (مسافة السكة).. كل شيء في الرؤية بتاريخ دقيق".

وفي سياق متصل، أوضح عامل المعرفة أن الانضباط إحدى رسائلي في الحياة.. ونحن أحوج ما نكون في هذا الوقت للانضباط الذاتي، وهو أن تفعل ما يجب، في وقت ما يجب، سواء أحببت ذلك أو لم تحب.

وفي فقرة "سيرة وتر" فقد روى سمو الأمير الشاعر ‫عبدالرحمن بن مساعد قصة أغنية "مذهلة".