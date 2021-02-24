"التميمي" يتفقد سير العمل في مستشفى "السليل العام"

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وقف على الخطط المستقبلية وحث على الارتقاء بالخدمة الطبية

قام الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لمستشفى محافظة السليل العام، حيث كان باستقباله مدير المستشفى الدكتور سعد بن عايض الوديان.

وتفصيلاً، "بدأت الزيارة والتي يرافقه بها عدد من الرؤساء التنفيذيين، بجولة تفقدية على الأقسام الإدارية والطبية، ثم استمع لشرح مفصل على ما يقدمه المستشفى والمراكز التابعة له من خدمات طبية لأهل المحافظة".

كما شاهد ووقف على الخطط المستقبلية وجرى العمل على ملامستها لأرض واقع المستشفى، والتي تُسهم في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية، تلا ذلك حث "التميمي" في نهاية زيارته منسوبي المستشفى، بتقديم خدمة مميزة ، للمستفيدين.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولات الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول التفقدية للمستشفيات الطرفية التابعة لهم.