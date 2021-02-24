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"عقل" للوايلي و"اليمني" للخليفة.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة بالقاهرة

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"عقل" للوايلي و"اليمني" للخليفة.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة بالقاهرة "عقل" للوايلي و"اليمني" للخليفة.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة بالقاهرة

مصراوي Masrawy

10:05 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قراراً بتعيين محمد معوض عقل رئيساً لحي الوايلي نقلاً من وظيفة رئيس حي غرب القاهرة، وتعيين هاني محمد رضا عبدالحليم رئيساً لحي الشرابية نقلاً من حي الوايلي.

كما أصدر وزير التنمية المحلية قراراً بندب كل من طارق محمود اليمني رئيساً لحي الخليفة نقلاً من وظيفة رئيس حي المقطم، وندب أحمد محمود أبوبكر رئيسًا لحي المقطم نقلاً من وظيفته كرئيس مركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا.

وقال شعراوي، إن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.​

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