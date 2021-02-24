الشباب الرابح الأكبر .. النصر يحسم ديربي الرياض ..قطبا جدة ألم وحسرة

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"سبق" تقرأ حصاد الجولة 20 من دوري المحترفين

كما كان متوقعًا تواصل حضور الإثارة والتشويق في منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شهدت العديد من النتائج المتباينة والأحداث الدراماتيكية التي أشعلت الصراع على المنافسة على اللقب أو على المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

أصحاب الأرض لا ينتصرون.. الشباب والنصر استثناء

واصل الشباب التحليق منفردًا بالصدارة بتغلبه على ضيفه الأهلي بثلاثية بيضاء وسع من خلالها الفارق مع أقرب منافسيه الهلال إلى خمس نقاط بعد سقوط الأخير في ديربي الرياض من أمام النصر بهدف دون رد ليستعيد أصفر العاصمة توازنه ويبقي على آماله قائمة بالمنافسة.

ولم يكن الاتحاد أفضل حال من الهلال والأهلي بعد أن تمكن الفيصلي من تعطيل انطلاقته نحو المقدمة بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحرمه من الارتقاء للمركز الثالث بدلاً من جاره الأهلي، واقترب الاتفاق خطوة من رباعي المقدمة بعد أن قلب تأخره إلى فوز على الفتح (3-2) ليقفز إلى المركز الخامس، واستعاد التعاون توازنه بعد أربع جولات لم يذق فيها طعم الانتصار بتغلبه على مضيفه الوحدة بثنائية نظيفة، وخيّم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة الباطن والقادسية، كما حسم التعادل الإيجابي مواجهة قاع الترتيب بين العين وضمك، ونجح الرائد بالعودة لسكة الانتصارات بفوزه الكبير على نظيره أبها بثلاثية بيضاء.

قراءة عامة للجولة

شهدت هذه الجولة إقامة 8 مباريات حقق فيها أصحاب الأرض الانتصار في مواجهتين فقط، مقابل أربعة للضيوف، وحضر التعادل مرتين، وتم تسجيل 24 هدفًا بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، وحافظت 4 أندية على نظافة شباكها.

واحتسب قضاة الجولة ثلاث ركلات جزاء سجلت جميعها عن طريق (كريم البركاوي - ليندر تاوامبا - ميتشيل دي فريدي).

وتم إشهار 38 بطاقة صفراء في الجولة حيث سجلت مباراة بين النصر والهلال العدد الأكبر من البطاقات بـ 11 بطاقة صفراء.

إحصائيات الأندية

الشباب يتصدر قائمة الفرق الأقوى هجومًا في الدوري حتى الجولة 20 بـ(42) هدفًا يليه الاتفاق بـ34 هدفًا ثم الهلال بـ33 هدفًا.

حافظ الهلال على نظافة شباكه في 45 % من مبارياته هذا الموسم بالدوري (الأقوى حتى الآن) حيث استقبل شباكه 15 هدفًا وخرج بشباك نظيفة بـ9 مباريات.

سجل الفيصلي أهدافًا ضد الاتحاد أكثر مما سجله ضد أي فريق آخر في تاريخه في دوري المحترفين السعودي (37) لكن الفيصلي تلقى 41 هدفًا في مرماه من الاتحاد – تلقى أكثر فقط أمام الأهلي (48) .

خسر الأهلي في 2 من آخر 5 مباريات ضد الشباب في دوري المحترفين (ف 2 ت 1) فشل الأهلي في التسجيل في 2 من آخر 5 مباريات ضد الشباب في دوري المحترفين.

إحصائيات اللاعبين

الهداف الفرنسي بافيتيمبي غوميز أسهم بـ18 هدفًا لفريقه هذا الموسم، كأكثر من أسهم في الدوري حتى الآن بتسجيله 14 هدفًا وصناعة أربعة أهداف يليه حسن العمري لاعب القادسية بـ16 هدفًا، حيث سجل 11 وصنع 5 أهداف فيما أسهم كريستيان جوانكا بـ15 هدفًا سجل 13 وصنع هدفين.

يأتي النجم الأرجنتيني إيفر بانيغـا والهولندي يوسف الجبلي في مقدمة اللاعبين الأكثر من صناعة للفرص حتى الجولة 20 بـ(48) فرصة.

مازال عبدالله الحمدان يتربع على صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ8 حتى الآن.

ترتيب الهدافين

14 هدفًا - بافيتيمبي غوميز (الهلال)



13 - كريستيان جوانكا (الشباب)

12 - فابيو آبرو (الباطن)، جوليو تافاريس (الفيصلي)

11 - حسن العمري (القادسية)، كارلوس ستراندبيرغ (أبها)، رومارينيو (الاتحاد)

10 - إيميليو زيلايا (ضمك)

9 - عمر السومة (الأهلي)، ميتشيل تي فريدي (الفتح).

