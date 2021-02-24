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: جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا

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السعودية: جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا : جهودنا في "كوفاكس" للقاحات تؤتي ثمارها بتوصيل 600 ألف جرعة لإفريقيا
"فيصل بن فرحان": حشدنا الجهود الدولية لمكافحة كورونا خلال رئاستنا مجموعة الـ20

السعودية: جهودنا في

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء أن مساهم رئيسي في برنامج كوفاكس للقاحات.

وتفصيلاً، قال ابن فرحان في تغريدة له على تويتر: "خلال رئاستنا مجموعة الـ20 ساعدنا على حشد الجهود الدولية لمكافحة كورونا".

أضاف: "يُسعدني أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها. وأنا فخور برؤية خطوة مهمة مع هذا التسليم إلى غانا اليوم". مشيرًا إلى توصيل 600 ألف جرعة من اللقاح إلى تلك الدولة الإفريقية.

يُذكر أن تحالف "كوفاكس" كان قد أعلن تسليم الجرعات إلى غانا، واصفًا اليوم بالتاريخي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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