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"الأوقاف": إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف القليوبية لانقطاعه عن العمل

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"الأوقاف": إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف القليوبية لانقطاعه عن العمل "الأوقاف": إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف القليوبية لانقطاعه عن العمل

مصراوي Masrawy

09:42 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، قرار الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة بإنهاء خدمة إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية لانقطاعه عن العمل، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، على أن أحمد علي حسين عمار، والذي كان يعمل إماما وخطيبا بمديرية أوقاف القليوبية أصبح من تاريخه لا علاقة له بالوزارة، وأنه تم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القليوبية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

كما اعتمد وزير الأوقاف إحالة 5 من فنيي الهندسة بأوقاف الغربية وآخر بأوقاف الإسكندرية للتحقيق بديوان عام وزارة الأوقاف لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بناء على مذكرة الشيخ صبري ياسين عيد دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة والمرفوعة للوزير بإحالة كل من: أحمد محمد يونس فني بالإدارة الهندسية بأوقاف الإسكندرية، وسمير سيد علي الديب، ومحمد عبدالمنعم حسن النجار، ومحمد أحمد محمد شلبي، ومحمد رجب سيد أحمد رمضان، وعبدالمنعم أنور المسيري الفنيين بالإدارة الهندسية بأوقاف الغربية، وذلك لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي فيما كلفوا به من عمل في المعاينات المطلوبة منهم.

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