أخبار عاجلة

دراسة إيطالية: انخفاض فعالية لقاح "فايزر" لدى الأشخاص المصابين بالسمنة -
الولايات المتحدة تتوعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
"سوبر كورونا" يثير القلق في بريطانيا بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس -
بدأ باستقبال المسجلين.. تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة تيماء -
واشنطن تعد "إجراءات إضافية" ضد مسؤولين في ميانمار -
9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد-19" بمحافظة الطائف -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
"الوطني للأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القويحص" يؤكد أهمية عمل المرأة بالقطاع البلدي: هنا أكثر من 200 موظفة بـ"أمانة مكة"

Print
"القويحص" يؤكد أهمية عمل المرأة بالقطاع البلدي: هنا أكثر من 200 موظفة بـ"أمانة مكة" "القويحص" يؤكد أهمية عمل المرأة بالقطاع البلدي: هنا أكثر من 200 موظفة بـ"أمانة مكة"
مؤكدًا أن السعوديات موضع اهتمام القيادة إذ يشاركن في التخطيط وصناعة القرارات

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أهمية دور المرأة في العمل بالقطاع البلدي وقدرتها على إنجاز مختلف الأعمال، مشيرًا إلى تمكين عددٍ من القيادات النسائية المؤهلة لتولي مناصب قيادية في أمانة العاصمة المقدسة واحتضان الأفكار النسائية الإبداعية؛ للمساهمة في تعزيز مكانة المرأة الاجتماعية وخدمة المجتمع والمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة، وفق الرؤية الطموحة 2030 وخطة التحول الوطني لتمكين المرأة والدفع بها إلى سوق العمل.

وأشار "القويحص" إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قامت بتعيين أكثر من 200 موظفة في عديد التخصصات الفنية والإدارية، مؤكدًا أن المرأة السعودية موضع اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – إذ تشارك جنبًا إلى جنب مع شقيقها الرجل في التفكير والتخطيط الاستراتيجي وصناعة القرارات؛ لتطوير وتحسين منظومة العمل في القطاع البلدي وفق تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الداخلية العرب" تؤكد تأييدها التام لإجراءات السعودية لمواجهة الحملات التي تهدف إلى النيل منها

"الداخلية العرب" تؤكد تأييدها التام لإجراءات السعودية لمواجهة الحملات التي تهدف إلى النيل منها

الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على التجمعات السكنية في السعودية

الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على التجمعات السكنية في السعودية

وفاة أول سائق قطار سعودي بالسعودية بعد أن كانت المهمة مقتصرة على الأمريكان

وفاة أول سائق قطار سعودي بالسعودية بعد أن كانت المهمة مقتصرة على الأمريكان

شبكة عيون الإخبارية