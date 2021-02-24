الأردن يمدد الحظر الليلي واستمرار التعلم عن بُعد

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مصراوي Masrawy

الأردن - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، عن خطة جديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تفرض حظراً شاملاً ليوم الجمعة من كل أسبوع.

بموجب الخطة الجديدة، يبدأ الحظر الليلي اليومي من الساعة الـ9 ليلاً للمؤسسات والساعة الـ10 ليلًا للأفراد، حتى الساعة 6 صباحاً، على أن يستمر التعليم عن بعد في الجامعات وغالبية الصفوف المدرسية حتى نهاية الفصل الدراسي.

وقررت الحكومة الأردنية وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" تقليل دوام الموظفين في المؤسسات الحكومية بنسبة 50%، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأكد وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات أن الحالة الوبائية في الأردن تتطلب إجراءات حازمة وسريعة للتعامل معها، في ظل الارتفاع اليومي لعدد الإصابات منذ ثلاثة أسابيع، خاصة الإصابات بالسلالة البريطانية أصبحت السائدة في العاصمة الأردنية عمّان والمحافظات المحيطة لها.

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية تهدف للسيطرة على انتشار الفيروس، والحفاظ على قدرات المنظومة الصحية وتقديم الرعاية الصحية المناسبة، مبيناً أن الحكومة تسعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات.