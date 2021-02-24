"كدمة" تبعد إيغور روسي عن تدريبات الفيصلي قبل موقعة الأهلي

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أعلن نادي الفيصلي اليوم الأربعاء نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها قلب الدفاع , البرازيلي إيغور روسي, والتي أظهرت تعرضه لكدمة في الرباط الجانبي للركبة.

وأكد النادي أن اللاعب سيغيب عن التدريبات لمدة 3 أيام, دون أن يكشف عن مدى قدرته على اللحاق بالمباراة المقبلة أمام الأهلي السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الصعيد الميداني, أدى الفيصلي تدريباته اليوم والتي خضع فيها اللاعبون المشاركون في مباراة الأمس أمام ضمك لتدريبات استرجاعية, فيما أدت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية , عمد من خلالها المدرب شاموسكا إلى تطبيق جمل فنية في مساحات صغيرة, قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحات الملعب.