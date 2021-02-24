حمدى الميرغنى متنكرا في زي "علاء الدين" رفقة زوجته وابنتهما تمارا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

شارك الفنان الكوميدى حمدى الميرغنى، متابعيه صورة جديدة، رفقة زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح وابنتهما تمارا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر الفنان حمدي متنكرا في زي"علاء الدين"، إذ ارتدى فيست باللون الموف، كت دون أكمام، مع بنطلون باللون البيج، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الرصاصي، وطربوش باللون الأحمر.

أما زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح متنكرة في زي"ياسمين" في فيلم علاء الدين، طلت بفستان طويل باللون الفيروزي، بقصة الأوف شولدر، دون أكمام، مزود بحزام عند منطقة الخصر باللون الذهبي.

كما نسقت مع إطلالتها حذاء بنفس لون الفستان، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه.

أما ابنتهما تمارا، ظهرت مرتدية توب باللون الفيروزي مع بنطلون مزود بحزام عند منطقة الخصر، وحذاء بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر الضفيرة.