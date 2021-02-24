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متحدث عن تصرفات الضريبة العقارية: لا نفرض جباية على المواطنين

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متحدث الحكومة عن تصرفات الضريبة العقارية: لا نفرض جباية على المواطنين متحدث عن تصرفات الضريبة العقارية: لا نفرض جباية على المواطنين

مصراوي Masrawy

08:44 م الأربعاء 24 فبراير 2021


كتب- يوسف عفيفي:

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس ركز خلال الاجتماع اليوم على قضية رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، لافتًا إلى أن وزارة المالية أكدت أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ 1939.

وقال سعد، في تصريحات له، إنه تم تشكيل لجنة للنظر في المشكلات العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري وتضم وزيري العدل والتنمية المحلية وكل الوزارات والجهات المعنية بالأمر.

وأشار إلى أن المشتري للوحدة السكنية هو المضطر بإجراء عملية التسجيل ودفع قيمة الضريبة الـ 2.5% التي لا يمكن تخفيضها إلا بعد إجراء تعديل تشريعي.

وأكد على أنه من الوارد أن توصي اللجنة المشكلة رئيس الوزراء بإجراء تعديلات تشريعية على نسبة ضريبة التصرفات العقارية الـ 2.5%.

وتابع: "الحكومة لا تفرض جباية أو ضرائب جديدة على المواطنين وضريبة التصرفات العقارية يتم تحصيلها بالفعل منذ 1939"، لافتًا إلى أن النسبة الكبيرة حتى في أمريكا تأتي من الضرائب وتشكل النسبة الأكبر لإيرادات الدولة.

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