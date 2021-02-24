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ولي العهد السعودي يطلق شركة السودة باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال

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ولي العهد السعودي يطلق شركة السودة باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال ولي العهد السعودي يطلق شركة السودة باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال

مصراوي Masrawy

08:36 م الأربعاء 24 فبراير 2021

الرياض - (د ب أ)

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال)، مشيرا إلى أن "الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه".

ونقلت وكالة الأنباء "واس" اليوم الأربعاء عن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، قوله "إن إطلاق شركة السودة للتطوير، يأتي تأكيدا على التزام الصندوق بتنفيذ توجيهات ولي العهد باستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025".

وأوضح أن الصندوق يطمح لأن تشكل الاستثمارات المحلية 80% من استثماراته، وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، معلنا أن" الصندوق يستهدف أن يصل حجم قيمة الأصول تحت الإدارة إلى أكثر من 7 تريليونات ريال في عام 2030".

وتسعى الشركة لاستثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، والمتمثلة في مرتفعاتها الشاهقة وأجوائها المتنوعة وطبيعتها الخلابة، حيث تضم أعلى قمة في المملكة بارتفاع يزيد عن 3 آلاف مترا فوق سطح البحر، وعددا من المواقع الغنية بالتراث والثقافة، والتي تمنح الزوار الفرصة لاستكشاف ثقافتها الأصيلة وعمقها التاريخي، وتمكنهم من عيش تجارب متعددة من المغامرة والرياضة إلى السكينة والاستجمام.

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