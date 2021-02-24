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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب إنه تم خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، الاتفاق على عقد اجتماعات رباعية؛ لبحث الملفات والموضوعات المطروحة على الساحة.

ووجه رئيس اللجنة، خلال كلمته اليوم الأربعاء، دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ من أجل عقد اجتماع رباعي، وسيكون أول اجتماع رباعي برئاسته وحضور وزيرَي قطاع الأعمال والنقل، وممثل عن اللجنة؛ لبحث تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، سواء لوزارة قطاع الأعمال العام أو وزارة النقل، على أن يتم الأخذ في الاعتبار أن الهدف من الاجتماع هو تحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة، وسيتم إعداد دراسة وافية مستفيضة في هذا الشأن.

وتابع النائب: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، الجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة، وأن تصبح الشركة أفضل شركة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات؛ لاستعراض بيان وزير قطاع الأعمال العام الذي ألقاه أمام الجلسة العامة "في ما يخص اللجنة".​