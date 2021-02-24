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"مستلزمات طبية ومواد غذائية".. 4 دقائق ترصد جهود مباحث خلال يوم-()

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"مستلزمات طبية ومواد غذائية".. 4 دقائق ترصد جهود مباحث التموين خلال يوم-(فيديو) "مستلزمات طبية ومواد غذائية".. 4 دقائق ترصد جهود مباحث خلال يوم-()

مصراوي Masrawy

08:16 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، يرصد جهود الإدارة العامة لشرطة والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية اليوم الأربعاء اتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف؛ لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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