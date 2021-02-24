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مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

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مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية) مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مصراوي Masrawy

08:04 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لاستعراض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من جانب، والتعاون الثلاثي بين والأردن والعراق ومن جانب آخر.

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