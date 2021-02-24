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شاهد .. "جائزة النويصر للتفوق العلمي" تُكرّم 35 طالبًا متفوقًا بـ"ثانوية الخبراء"

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في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من ؛ أقامت ثانوية الخبراء بالقصيم، الحفل السنوي لجائزة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله النويصر، للتفوق العلمي السنوية، في دورتها الثانية عشرة، والتي استفاد منها 35 طالبًا حصلوا على نسبة 100 %.

وحققت هذه الجائزة التي يرعاها الدكتور عبدالعزيز النويصر سنويًا، الكثير من النتائج الإيجابية، وتمثلت في رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب، وأثمرت بخلق التنافس والمشاركة في بناء الشخصية تربويًا ومعرفيًا.

من جهة أخرى، قال الدكتور عبدالعزيز النويصر إن الهدف من الجائزة هو دعم لطلابنا شباب وقادة المستقبل، وخلق روح التنافس، ودعم وتشجيع لهم، وذلك من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية.

وأضاف: "كما نهدف من هذا التكريم لأبنائنا الطلبة إلى تعزيز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية التالية، وتشجيع الطلبة المتفوقين وتنمية قدراتهم ومواهبهم، ونسأل الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لما يولونه من حرص واهتمام للوطن والمواطن وأن يديم لبلادنا أمنها واستقرارها، وأن يوفق طلابنا وطالباتنا ويجعلهم لبنات خير وبناء لهذا الوطن المعطاء".

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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