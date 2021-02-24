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بعد انسحاب "" منه.. واشنطن تسعى للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان

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بعد انسحاب "ترامب" منه.. واشنطن تسعى للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان بعد انسحاب "" منه.. واشنطن تسعى للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان
"بلينكن" طالب بدعم دولي لشغل مقعد فيه

بعد انسحاب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تسعى للعودة إلى المجلس التابع للأمم المتحدة بعد ثلاث سنوات من انسحاب إدارة دونالد منه.

وأعرب "بلينكن" للمجلس في رسالة عن سعادته بأن الولايات المتحدة ستسعى إلى أن تنتخب لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-24، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال الوزير الأمريكي: "نطلب بكل تواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمحاولتنا للعودة لشغل مقعد في هذه الهيئة".

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستعاود التواصل مع المجلس المؤلف من 47 عضوًا.

وانسحبت إدارة "ترامب" من المجلس في يونيو (حزيران) 2018 بعدما اتهمه بأنه "متعنت في تحيزه" ضد إسرائيل، وبأنه يمارس "النفاق" من خلال السماح لدول تنتهك الحقوق بأن تشغل مقاعد فيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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