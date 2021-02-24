المرصد: الميليشيات الإيرانية حولت منطقة بريف دير الزور لثكنة عسكرية

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سوريا - (أ ش أ)

استحوذت المليشيات الإيرانية في ريف دير الزور على كامل منطقة المزارع، وحولتها إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن المليشيات الموالية لإيران تواصل أعمالها بالاستحواذ على ممتلكات السوريين الذين هجروا من مناطقهم، قبل سنوات، هربًا من الضربات الجوية التي تستهدف تجمعاتهم العسكرية.

وأوضح المرصد، أن قيادة الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور، استحوذت على كامل منطقة المزارع والتي تبعد عن مركز مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي مسافة 20 كيلو متر غربي المدينة، حيث تضم 150 مزرعة نخيل وزيتون تعود ملكيتها لأهالي مدينة الميادين وقراها، حيث تم تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها.

وأشار المرصد إلى أن المليشيات الإيرانية قامت بإنشاء سور ترابي على كامل محيط المنطقة، كما عملت على تقسيم منطقة المزارع إلى قطاعات كل قطاع خاص بفصيل من المليشيات الإيرانية.

وفي السياق، عززت الميليشيات الإيرانية مواقعها الجديدة، باستقدام آليات وأسلحة ثقيلة من مناطق مختلفة في مدينة دير الزور وريفها.