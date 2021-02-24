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مصراوي Masrawy

روسيا - (أ ش أ)

قال كيريل دميترييف المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إن مصر تعد أكثر البلدان سكانا في منطقة الشرق الأوسط وقرار هيئة الدواء المصرية بتضمين اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" في محفظة اللقاحات الوطنية يدل على تقدير سلامة وفعالية هذا اللقاح.

وأضاف المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في تصريحات وزعتها سفارة روسيا بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن 35 دولة حول العالم وافقت حتى الآن على استخدام هذا اللقاح وسوف يكون عدد التسجيلات في ازدياد خلال الأسابيع القادمة، وأن اللقاح الروسي معترف به على نطاق واسع من الأفضل اللقاحات في العالم.