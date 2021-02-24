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مسؤول روسي: موافقة على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

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مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته مسؤول روسي: موافقة على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

مصراوي Masrawy

07:40 م الأربعاء 24 فبراير 2021

- (أ ش أ)

قال كيريل دميترييف المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إن تعد أكثر البلدان سكانا في منطقة الشرق الأوسط وقرار هيئة الدواء المصرية بتضمين اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" في محفظة اللقاحات الوطنية يدل على تقدير سلامة وفعالية هذا اللقاح.

وأضاف المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في تصريحات وزعتها سفارة روسيا بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن 35 دولة حول العالم وافقت حتى الآن على استخدام هذا اللقاح وسوف يكون عدد التسجيلات في ازدياد خلال الأسابيع القادمة، وأن اللقاح الروسي معترف به على نطاق واسع من الأفضل اللقاحات في العالم.

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