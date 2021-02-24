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"بن زايد" يتفقد جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "2021 IDEX" أبوظبي

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"بن زايد" يتفقد جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "2021 IDEX" أبوظبي "بن زايد" يتفقد جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "2021 IDEX" أبوظبي

مصراوي Masrawy

07:35 م الأربعاء 24 فبراير 2021


كتب- محمد نصار:

تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "2021 IDEX" المقام بمدينة أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير.

ووفق بيان لمجلس الوزراء، أعرب بن زايد، عن تقديره وإعجابه بما شاهده من معروضات عسكرية بجناح الوزارة وعلى رأسها الرشاش المتعدد، وهو من أحدث ما أنتجته شركات الإنتاج الحربي.

كما تشارك الوزارة بنموذج للمدرعة (سينا ۲۰۰)، وقد استمع بن زايد إلى عرض ممثلي وزارة الإنتاج الحربي للإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتقدمة للمعروضات المشاركة بالمعرض.

وأشاد بالتكنولوجيا المتقدمة التي وصلت إليها وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري من أسلحة وذخائر ومعدات والتي تعكس الطفرة الصناعية التي وصلت إليها في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد شارك في فعاليات المعرض على مدار 3 أيام التقى خلالها بعدد من الشركات العالمية المشاركة.

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