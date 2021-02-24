"أسترازينيكا" تقرّ بوجود صعوبات في توفير 180 مليون جرعة لقاح لأوروبا

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ستلجأ إلى مواقع إنتاج في الخارج للوفاء بوعودها

أقرّت شركة الأدوية العملاقة "أسترازينيكا"، بوجود صعوبات جديدة طرأت في أوروبا على إنتاج الجرعات الموعودة للاتحاد الأوروبي؛ وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأربعاء).

وبيّنت "أسترازينيكا" أنها ستلجأ إلى مواقع إنتاج في الخارج؛ للوفاء بوعودها بتسليم اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام.

من جهته ذكر متحدث في المجموعة البريطانية السويدية، أن "أسترازينيكا" تعمل على زيادة الإنتاج في سلسلة التوريد الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي، وستستخدم طاقتها في العالم لضمان تسليم 180 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف المتحدث أنه من المقرر استلام نصف الكمية المتوقعة من سلسلة التوريد الموجودة في الاتحاد الأوروبي، على أن تصل الكمية المتبقية من مواقع الشركة في العالم.