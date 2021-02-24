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الرئيس الإريتري: لسنا طرفًا في التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا

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الرئيس الإريتري: لسنا طرفًا في التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا الرئيس الإريتري: لسنا طرفًا في التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا

مصراوي Masrawy

07:01 م الأربعاء 24 فبراير 2021

السودان - (أ ش أ)

تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وذلك لدى لقائه اليوم الأربعاء، مع كل من وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن الرئيس الإريتري أكد، في رسالته، عُمق العلاقات بين البلدين وضرورة تمتينها وتطويرها، معرباً عن قلقه إزاء الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، مع تأكيده على تفهُّم بلاده لموقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه.

وشدد أفورقي، على أن إريتريا ليست طرفاً في التوتر الحدودي، وأن بلاده تدعو للحل السلمي بين الجانبين بما يخدم السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة.

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