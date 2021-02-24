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6.3 مليار جنيه.. "جمارك الإسكندرية" تعلن قيمة الضرائب والرسوم المحصلة خلال يناير 2021

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6.3 مليار جنيه.. "جمارك الإسكندرية" تعلن قيمة الضرائب والرسوم المحصلة خلال يناير 2021 6.3 مليار جنيه.. "جمارك الإسكندرية" تعلن قيمة الضرائب والرسوم المحصلة خلال يناير 2021

مصراوي Masrawy

07:13 م الأربعاء 24 فبراير 2021


كتب- محمد عبيد:

قال تقرير تلقاه محمد معيط، وزير المالية، من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، إن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، أفرجت عن 12 ألفًا و790 شهادة جمركية (وارد نهائي)، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، منها: (قطع الغيار، والدخان، والسيارات)، ومستلزمات الإنتاج.

واستعرض معيط الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر يناير الماضي، بلغت مليارًا و627 مليونًا و949 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات نحو 4 مليارات و686 مليونًا و541 ألف جنيه.

وتابع التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بتصدير مشمول 7 آلاف و989 بيانًا جمركيًّا خلال شهر يناير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة؛ منها: (الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس).

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يناير الماضي بلغت 6 مليارات و313 مليونًا و588 ألف جنيه.

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