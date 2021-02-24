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"بين إيدين ربنا".. رضوى الشربيني تكشف تطورات حالة والدتها.. وتطالب بالدعاء لها

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مصراوي Masrawy

07:11 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

طالبت الإعلامية رضوى الشربيني، محبيها بالدعاء لوالدتها التي تعاني من تدهور شديد في حالتها الصحية.

وكتبت رضوى، عبر صفحتها على فيسبوك: "أمي بين إيد ربنا دلوقتي، والأطباء عملوا اللي عليهم، لكن أنا عندي يقين إن رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر، ادعوا لها أرجوكم".

يذكر أن رضوى الشربيني ووالدتها تعرضتا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن الحالة الصحية لوالدتها في وضع حرج وتوضع حاليا في العناية المركزة بإحدى المستشفيات.​

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