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تطبيقات خلقت تحديات كبيرة.. برلماني يطالب بمواجهة "clubhouse"

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تطبيقات خلقت تحديات كبيرة.. برلماني يطالب بمواجهة "clubhouse" تطبيقات خلقت تحديات كبيرة.. برلماني يطالب بمواجهة "clubhouse"

مصراوي Masrawy

07:01 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، تعقيبا على انتشار برنامج "clubhouse"، والخوف من تحويله لصوت للجماعة الإرهابية، إن التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الدولية جعلت هناك تحديات للدولة وزادت منها التطبيقات التكنولوجية.

وأضاف عبدالستار، لمصراوي: "هذه التطبيقات التكنولوجية تزيد من تحديات مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري"، مشيرا إلى أن مثل هذه التحديات زودت مواجهات الدولة المصرية.

وأوضح عضو البرلمان، أن كل ما قد يؤثر على الأمن القومي المصري لابد من مواجهته بتشريعات، متابعا: سيكون لنا حديث في هذا الصدد وعلينا العمل على ردود الأفعال بطريقة سريعة، منعا لتفاقم الأمور.

وتابع: لن نقف موقف المتفرجين من مثل هذه التطبيقات، السماء المفتوحة عملت نوع كبير من التحديات وعلينا أن يكون لدينا مراجعات لكل هذا.

وقال عضو مجلس النواب، إنه لابد من تشريعات فاعلة إزاء التكنولوجيا ووزارة الاتصالات عليها مواجهة التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن من خلالها تنفيذ عملية إرهابية.

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