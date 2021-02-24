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الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لتقديم 20 مليون يورو لتوفير لقاح كورونا للشعب الفلسطيني

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الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لتقديم 20 مليون يورو لتوفير لقاح كورونا للشعب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لتقديم 20 مليون يورو لتوفير لقاح كورونا للشعب الفلسطيني

مصراوي Masrawy

07:05 م الأربعاء 24 فبراير 2021

فلسطين - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، إن الاتحاد أبدى استعداده لتقديم نحو 20 مليون يورو، دعما لتوفير لقاح ضد "كورونا" للشعب الفلسطيني.

وأضاف عثمان في حديث مع "وفا"، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي أعلن خلال اجتماع افتراضي للجنة المانحين الدوليين لصالح الشعب الفلسطيني، عن استعداده لتوفير مبلغ 20 مليون يورو، لمساعدة فلسطين في شراء اللقاحات اللازمة ضد "كورونا".

وأوضح أن توفير هذا المبلغ يحتاج لإجراءات فنية، ويسير فيها الاتحاد الأوروبي بانتظار استكمالها ليتم إيصاله لدولة فلسطين.

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