رئيس الجزائر يجدد عزمه على بناء جمهورية جديدة بلا فساد ولا كراهية

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (د ب أ)

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، عزمه على "بناء جمهورية جديدة بلا فساد ولا كراهية"، معترفا بأن بلاده " تمر بظروف خاصة يميزها وضع اقتصادي صعب".

ووجه تبون، رسالة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ65 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى الـ50 لتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، خلال زيارة عمل قادته إلى القاعدة الغازية حاسي الرمل بولاية الأغواط جنوبي البلاد.

وقال تبون، في الرسالة مخاطبا العمال "أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية، متطلعا معكم جميعا إلى جزائر سيدة منيعة، قادرة بإرادة الوطنيين المخلصين والشرفاء من بناتها وأبنائها على تخطي صعوبات هذه المرحلة الحساسة في حياة الأمة، وستنتصر هذه الإرادة الوطنية ويتحقق لشعبنا الأبي ما ينشده، وتتبوأ الجزائر مكانتها المستحقة في فضاء الأمم الصاعدة".

ودعا تبون، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو منظمة نقابية عمالية وكان يوصف على أنه من الموالاة، لـ"الانخراط في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية وتحصينها من محاولات الاستغلال المريب لهذه الأوضاع، بزرع الشكوك وإثارة البلبلة".