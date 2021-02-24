"أصدقاء المرضى" تدعم "الملك سعود" بثمانية أجهزة غسيل كلوي

★ ★ ★ ★ ★

‏بتكلفة بلغت 500 ألف لتخفيف الضغط على وحدة المستشفى

سلّمت لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة ممثلةً بفريق دعم مرضى الفشل الكلوي مستشفى الملك سعود ستة أجهزة غسيل كلوي ووحدتين متنقلتين خاصين بتنقية المياه، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف ريال.

جاء ذلك ضمن جهود اللجنة للوقوف على حالات المرضى وتلمّس حاجاتهم بالدعم المالي والمعنوي، وتسهيل الخدمات لهم وتنقلهم فكانت فكرة "مأجور" ضمن مبادراتها لنقل الحالات المرضية لمرضى الفشل الكلوي.

وأوضح الأمين العام للجنة باسل أبا الخيل أنه تحقيقاً لأهداف اللجنة المتمثلة بخدمة المرضى مادياً ومعنوياً وتلمساً لاحتياجاتهم والسعي لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن جودة الحياة فقد رفع فريق دعم مرضى الفشل الكلوي باللجنة بالتعاون مع المستشفى وفق الشراكة المجتمعية دراسة تبين الاحتياج الفعلي لتأمين أجهزة غسيل كلوي".

وأضاف: "ستسهم في معالجة ضغط المرضى على وحدة الكلى بقسم الطوارئ وهذا يتماشى مع خطط فرق الزيارات التي تقوم برصد الملاحظات والاحتياجات من خلال زيارتها للمستشفيات والمراكز الصحية".

وأبان أنه بعد تأمين الأجهزة تم الوقوف على وحدة الكلى برفقة فريق دعم مرضى الفشل الكلوي ومسؤولي المستشفى للتأكد من آلية عملها وتقديمها للخدمة المطلوبة بالشكل الأمثل والتي بفضل الله ثم بتظافر كل الجهود حققت المبتغى، سائلاً الله أن يجزي المحسنين المساهمين في دعم اللجنة خير الجزاء.

من جانبه، وجّه مدير مستشفى الملك سعود إبراهيم بن علي الوهيبي شكره للجنة على أدوارها المجتمعية المتعددة التي تسير مع أهداف المستشفى وتصب في تقديم الخدمة المثالية للمرضى؛ حيث كانت ولا تزال تمثل ركيزة مساندة في العطاء الصحي، منوهاً بأن مثل هذه المبادرات ستساهم في خدمة الكثير من المرضى والتخفيف من معاناتهم".