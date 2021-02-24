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نقيب الأشراف مهنئا المفتي بالتجديد: وضع دار الإفتاء على خريطة المؤسسات الكبرى

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نقيب الأشراف مهنئا المفتي بالتجديد: وضع دار الإفتاء على خريطة المؤسسات الكبرى نقيب الأشراف مهنئا المفتي بالتجديد: وضع دار الإفتاء على خريطة المؤسسات الكبرى

مصراوي Masrawy

06:42 م الأربعاء 24 فبراير 2021


كتب- محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بتجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح به، مفتيًا للديار المصرية حتى أغسطس المقبل.

وأكد نقيب الأشراف، خلال لقاء مفتي الجمهورية بمكتبه، اليوم الأبعاء، على أن الدكتور شوقي علام تولى منصبه في وقت غاية الصعوبة قبل ثمانية أعوام، وأخذ على عاتقه التصدي للفكر التكفيري والفتاوى المغرضة والآراء الشاذة والمتطرفة، وبيان صحيح الدين الإسلامي الوسطي، وتمكن أن يضع الدار على خريطة المؤسسات الكبرى، حتى تم اعتمادها كمرجعية للفتاوى من قبل البرلمان الأوروبي.

وقال نقيب الأشراف، إن دار الإفتاء تحت قيادة الدكتور شوقي علام تسير بخطى ثابتة، وتعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، للحفاظ على عقول الشباب من الأفكار المتطرفة، وتفنيد فكر الجماعات الإرهابية، بجانب إصدار الأحكام الشرعية المعاصرة.

وأشار نقيب الأشراف، إلى الدور الرائد الذي تتميز به دار الإفتاء نحو التواجد الكبير في المحافل الدولية والعربية والإسلامية من خلال عقد المؤتمرات والندوات الكبرى، بجانب العمل المتسارع على استغلال أدوات التواصل الاجتماعي من أجل التواصل مع المسلمين حول العالم بكافة اللغات.

ودعا نقيب الأشراف، بالتوفيق للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في استكمال مهمته نحو الحفاظ على عقول الشباب وتجديد الخطاب الديني ومساعدة الدولة المصرية في قضية التجديد التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أكثر من خمس سنوات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبدالكريم علام مفتيًا لجمهورية العربية حتى 12 أغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

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