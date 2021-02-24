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لتسكينهم خلال الامتحانات.. مدن جامعة القاهرة تستقبل طلابها المغتربين والوافدين

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لتسكينهم خلال الامتحانات.. مدن جامعة القاهرة تستقبل طلابها المغتربين والوافدين لتسكينهم خلال الامتحانات.. مدن جامعة القاهرة تستقبل طلابها المغتربين والوافدين

مصراوي Masrawy

06:41 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

استقبلت مدن جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، الطلاب المغتربين والوافدين؛ لتسكينهم خلال فترة انعقاد الامتحانات والفصل الدراسي الثاني، وذلك وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية ووفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من مدنها الخمس: (مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد).

ويشرف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية، حيث تتم عملية تسكين الطلاب بمدن جامعة القاهرة وفقًا للإجراءات الاحترازية، وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وبوابات التعقيم على مداخل المدن للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من المستجد قبل تسكينهم، حيث تتسع مدن جامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.

يذكر أن مدن جامعة القاهرة تشهد حاليًا عمليات استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية وزيادة سرعة الإنترنت وتركيب الشاشات في الغرف، وذلك ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية في إطار استكمال عمليات التحول إلى جامعة من الجيل الثالث التي أعلن عنها الدكتور محمد الخشت منذ أكثر من 3 سنوات، ويتابع رئيس الجامعة بشكل مباشر عمليات التسكين ودقة الإجراءات الاحترازية وتيسير إجراءات الطلاب.​

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