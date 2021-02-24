رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجي (أحمس 3)

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة المدفعية (أحمس 3)، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة باستعراض إجراءات التحضير والتنظيم للعملية متضمنة إجراءات تنظيم التعاون بين وحدات المدفعية، وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي، فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع، وتفقد اصطفاف عناصر وحدات المدفعية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المدفعية، مشيراً إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، كما أشاد بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المدفعية.

وناقش رئيس الأركان، مجموعة من القادة والضباط المشاركين في المشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.