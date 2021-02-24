البرتغال ترسل 5 بالمائة من لقاحاتها إلى الدول الإفريقية الناطقة بالبرتغالية

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البرتغال - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، اليوم الأربعاء، إن البرتغال سترسل 5 بالمائة من جرعات لقاح فيروس كورونا، التي ستحصل عليها إلى الدول الإفريقية الناطقة بالبرتغالية وإلى دولة تيمور الشرقية الواقعة في جنوب شرق آسيا خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضح سانتوس سيلفا، في تصريحات للصحفيين، أن توزيع بلاده جرعات اللقاح بين هذه الدول يأتي في إطار جهود "التعاون الثنائي"، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب العاملين الصحيين المحليين هناك على إعطاء الجرعات، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن عدد سكان البرتغال يزيد قليلاً عن 10 ملايين شخص، ويحق للبلد الأوروبي الحصول على 35 مليون جرعة لقاح خلال هذا العام ضمن برنامج شراء اللقاحات الذي ينسقه الاتحاد الأوروبي، ومعظم تلك الكمية سيُستخدم في التطعيم بجرعتين، ليتبقى لدى البرتغال ملايين الجرعات الإضافية، وستعادل نسبة الـ5% منها 1,75 مليون جرعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة الدول الإفريقية تتألف من المستعمرات البرتغالية السابقة في إفريقيا وهي: أنجولا، وموزمبيق، والرأس الأخضر، وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، وجمهورية ساو تومي وبرينسيبي، وتيمور الشرقية هي كذلك مستعمرة سابقة للبرتغال في جنوب شرق آسيا.

وتكافح الدول الأفريقية للحصول على لقاحات لنحو 1,3 مليار نسمة مجتمعين، ولم تبدأ سوى بعض دول القارة في إعطاء الجرعات، وفقا للصحيفة.