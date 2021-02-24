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مصراوي Masrawy

طرابلس- (د ب أ):

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن السفير ريتشارد نورلاند تحدث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأربعاء؛ للتأٔكيد على أٔهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أٔسرع وقت ممكن.

بحسب التغريدة التي نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا فإن صالح قال إنه يشاطر الرأي القائل بأنه يتعين على مجلس النواب أٔن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أٔنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

‏وتدرك الولايات المتحدة أٔن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.

وقال السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا، عبر صفحته على تويتر اليوم الأربعاء إنه اتصل بفوزي النويري نائب رئيس مجلس النواب، واتفقنا على أهمية دور مجلس النواب في تأكيد الحكومة المنتظرة، كما اتفقنا على ضرورة احترام خارطة الطريق الانتخابية المؤدية إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

تأتي هذه الدعوات من الدول الكبرى لمنع فشل اجتماع مجلس النواب الليبي "المنقسم" وتعطيل إعطاء الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة التي انتخبت من لجنة الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف في 5 من فبراير الجاري.

وقال النائب في البرلمان سعيد أمغيب، لـ(د ب أ) "إنه من أجل انعقاد مجلس النواب في جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة للحكومة نحتاج أولا الاتفاق على اختيار مدينة لعقد هذه الجلسة، وأعتقد أن مدينة سرت هى الأنسب، لكن قبل ذلك أعتقد أن هنالك تحديات كبيرة تواجه السيد الدبيبة في تشكيل حكومته منها المحاصصة والترضية".