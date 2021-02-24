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ثلاث بطولات غدًا في انطلاق البرنامج الداخلي للبارالمبية

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ثلاث بطولات غدًا في انطلاق البرنامج الداخلي للبارالمبية السعودية ثلاث بطولات غدًا في انطلاق البرنامج الداخلي للبارالمبية

ثلاث بطولات غدًا في انطلاق البرنامج الداخلي للبارالمبية السعودية

ينطلق غدًا البرنامج الزمني الداخلي للّجنة البارالمبية 2021 الذي سيشهد إقامة 3 بطولات في صفوى وجدة والرياض.

ويستضيف ملعب نادي الصفا بصفوى على مدار يومي الخميس والجمعة، بطولة أندية الرياض والشرقية والأحساء والقصيم والرس وحائل والجوف وتبوك، لألعاب القوى للناشئين والشباب لجميع الإعاقات، بمشاركة 96 لاعبًا في درجتي الشباب والناشئين.

فيما سيشارك 80 لاعبًا في بطولة أندية عسير ونجران وجازان والباحة وجدة لرفع الأثقال، التي ستقام في الصالة الرياضية بمحافظة جدة، و32 لاعبًا في بطولة أندية الرياض والشرقية والأحساء والقصيم والرس وحائل والجوف وتبوك للبوتشيا لذوي إعاقة الشلل الدماغي، وتستمر لمدة يومين في الصالة الرياضية باللجنة البارالمبية بالرياض.

يذكر أن البرنامج الزمني للّجنة تضمّن 15 بطولة للربع الأول من الموسم 2021، تنطلق من يوم غدٍ الخميس 13/ 7 وتستمر لمدة شهر حتى تاريخ 13/ 8/ 1442هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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